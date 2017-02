El Beisbol Club Manresa sènior cau en un amistós amb el Rumberos barceloní

Amb un resultat final de 2-4, el Beisbol Club Manresa va cedir en el seu matx davant del Rumberos de Barcelona. Va ser el primer de la pretemporada i per preparar el campionat de Catalunya que ha de començar a principi de març. Enguany, els manresans tornaran a la Primera Catalana i Estatal. Hi ha novetats a la plantilla, com les del receptor Benito Téllez o bé el llançador Lluís Jové, de Vic, i una incorporació de nivell com ara el llançador Kerson Trinidad, qui el 2016 jugava a l'elit estatal i que aportarà el seu coneixement del joc i competitivitat.

També aquest cap de setmana es va disputar un partit amistós de categoria sub-12 entre el Beisbol Club Manresa i el Vic Bat que va acabar amb victòria local per 9-4. Els joves jugadors manresanes es van mostrar força preparats per a l'inici de la seva competició que té previst el començament a mitjan mes de març.