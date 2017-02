Dos partits de sanció a Luis Suárez, que es perdrà la final

El davanter uruguaià del Futbol Club Barcelona, ??Luis Suárez, es perdrà la final de Copa del Rei contra l'Alabès, després que el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) l'hagi sancionat amb dos partits per la seva expulsió en l'últim partit contra l'Atlètic de Madrid.

Suárez ha estat castigat amb un partit per la seva doble targeta groga en la tornada de les semifinals i amb un altre per violar l'article 113.3 del Codi Disciplinari de la RFEF, que subratlla que "els qui siguin expulsats han de dirigir-se als vestidors sense possibilitat de presenciar el partit des de la grada ".

El jugador sud-americà es va quedar a l'entrada del túnel de vestidors del Camp Nou presenciant el final de la trobada i l'àrbitre Gil Manzano ho va reflectir a l'acta. Aquesta infracció se sanciona amb entre un i tres partits de suspensió, i Competició s'ha decantat pel càstig més lleu, desestimant el recurs del club blaugrana.

La bona notícia per al Barcelona és que l'organisme sí que ha estimat el recurs per Sergio Busquets i ha anul·lat la targeta groga que va veure el migcampista per treure una pilota del camp amb el joc aturat.