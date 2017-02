Els infantils porten la il·lusió de la Minicopa al saló de plens

L'equip gran, l'ICL, no es troba en un bon moment, és el darrer de la lliga Endesa, però el bàsquet que es fa al Congost estarà present en la propera Copa del Rei que se celebrarà la setmana que ve a la ciutat de Vitòria. L'infantil A del CB Manresa 2015, patrocinat per Catalana Occident i que és equip de la base del mateix ICL, prendrà part en la Minicopa ACB. Serà un dels vuit participants, i anit l'equip, amb els jugadors i tècnics, els directius, pares i mares, van tenir una recepció al saló de plens de l'ajuntament de Manresa.

Jordi Serracanta, regidor d'Esports, va exercir de mestre de cerimònies i va cedir la paraula al president del CB Manresa 2015, Sebastià Catllà, que es va mostrar «molt orgullós d'haver aconseguit la nostra classificació, que ja és tot un èxit. Tant de bo puguem tornar per a una altra recepció; però per a nosaltres és prioritari formar, de la iniciació fins als 18 anys». En el seu torn, l'alcalde Valentí Junyent va remarcar que «sentireu a Vitòria el respecte que hi ha per la Marca Manresa; i demostreu que és viva la llavor. I podeu estar segurs que els vostres rivals estan acollonits». Formen l'equip onze jugadors: Alfons Arco, Gerard Serrano, Ton Cuñé, Bernat Farell, Xavi Magem, Ferran Fernández, Edgar Medina, Arnau Òrrit, Julià Piñeyro, Àlex Tous i Toni Naspler.