El Torelló, campió aleví en el torneig Vila de Gironella

L'equip aleví del Torelló es va proclamar ahir campió del torneig Vila de Gironella, que es disputa en dues jornades i que ahir va tenir la participació de catorze equips. Els osonencs es van imposar per 3-1 a la final al Puigcerdà i es van endur el premi gros, després d'una jornada de deu hores de futbol al camp municipal de la localitat berguedana.



Així, el torneig tenia una primera fase amb dos grups de cinc i un de quatre. Es va elaborar una classificació per coeficient, amb la qual cosa cap equip no quedava eliminat, i accedien tots a vuitens de final, malgrat que els dos primers quedaven exempts d'aquesta ronda. Tots els partits, excepte el de la gran final, van ser de vint minuts seguits. El duel decisiu va viure, en canvi, dues parts de quinze minuts.



En els quarts de final, el Torelló es va imposar amb facilitat al Gironella A per 5-0, el Puigcerdà va superar l'Artés, el Baganès va ser millor que el Vic i el Berga va vèncer el Súria. En semifinals, triomfs del Torelló contra el Berga (2-1) i del Puigcerdà davant del Baganès (2-0). La final va tenir clar color osonenc, i el Torelló va vèncer el Puigcerdà per l'esmentat 3-1 i es va proclamar campió.



Per segon any consecutiu, tots els participants en la competició van poder dinar al pavelló municipal, situat al costat del camp, gràcies a l'esforç i a la col·laboració de persones vinculades al Gironella.



De cara a avui, el plat fort seran els tornejos benjamí i prebenjamí, amb un total de 24 equips, setze de la primera categoria i vuit més de la segona.