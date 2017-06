Hummel vestirà els jugadors del CE Manresa la propera temporada

El CE Manresa ha canviat el seu espònsor tècnic. A partir de la propera temporada, tots els equips del club manresà vestiran roba de la marca Hummel. Precisament, avui, a les dependències del Club Tennis Manresa, amb el president del club José Luis Correa i altres directius, s'ha fet la presentació de les noves equipacions tant pel primer equip i el filial, com per a les formacions de futbol base, tenint en compte que en els dos casos, els sèniors i els equips inferiors, tindran diferents models per evitar la coincidència amb els equips rivals. La primera equipació manté les ratlles verticals vermelles i blanques.