El recital d'Asensio impulsa el primer triomf d'Espanya

La selecció espanyola sub-21 de futbol, entrenada per Albert Celades, i la de Portugal es van erigir ahir com les favorites per encapçalar el grup B de l'europeu de la categoria que es disputa a Polònia. Totes dues van guanyar els seus respectius partits, contra Macedònia (5-0) i Sèrbia (2-0) i s'enfrontaran dimarts per buscar la primera posició del seu grup. Després del triomf lusità a la tarda, els espanyols van demostrar que són un dels favorits amb una exhibició del madridista Marco Asensio, autor de tres gols. Abans, Saúl havia inaugurat el marcador en rematar espectacularment de xilena una centrada de Gayà. Asensio va fer el segon, en una vaselina, i Deulofeu va anotar el tercer abans del descans, en transformar un penal. A la segona meitat, Macedònia no es va rendir, però va rebre dos gols més d'Asensio, un després d'una bona retallada i de tocar la pilota en un defensa i l'altre en un contraatac, amb fort xut final.