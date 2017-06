Artés viu una Nit dels Campions lluïda

La sala 2 de gener del complex cultural Cal Sitjes d'Artés va acollir ahir al vespre una altra edició de l'anomenada Nit dels Campions, que va organitzar, un any més, la Federació Catalana de Futbol. En aquest cas, va ser la festa dels clubs de la Catalunya Central, integrants del Bages, Berguedà i Cerdanya.

Es va premiar un total de 42 equips (36 de futbol i 6 de futbol sala) d'aquestes comarques, que aquesta temporada han guanyat les seves respectives lligues tant en categories sèniors com de base. A títol individual, els que van tenir la seva distinció especial van ser Isidoro Mata, que ha posat punt final a catorze anys com a president del CF Santpedor, i José Antonio Pérez, el president del CE Navàs, que enguany celebra el seu centenari. Pérez està vinculat al club des que tenia sis anys, i en tot aquest temps ha viscut un total de nou ascensos de categoria. A més, també es va atorgar un premi Fair- Play a Josep Parera, que ha desenvolupat gairebé tots els papers a la UE Avià.

L'alcalde de la localitat bagenca, Ernest Clotet, va ser l'amfitrió de l'acte, en el qual també van assistir Esteve Olivella, delegat de la Federació Catalana al Bages, el Berguedà i la Cerdanya, Pep Graus, subdelegat, Josep Candàliga, exalcalde artesenc, Eli Carracedo, regidora d'Esports, entre d'altres autoritats. Clotet va obrir el torn de parlaments i va destacar el treball col·lectiu dels esports d'equip. «Guanyar és créixer i ser persones, i això s'aconsegueix gràcies a l'esforç de tots». Tot seguit, el torn va ser per a Olivella, que va confirmar que en l'edició d'aquest any hi va haver rècord d'equips campions i va tenir un record per als jugadors que han tingut lesions i per a tots els presidents que deixen el càrrec, que també van tenir el seu moment d'homenatge.