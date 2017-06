Èric Montes deixa el Barça després de nou anys al club

Ha jugat amb el Barça les darreres nou temporades; des d'aleví ha crescut en els diferents equips blaugrana fins arribar al final de l'etapa juvenil. El manresà Èric Montes ja sap que no continuarà al Barça, passi el que passi amb el filial de Gerard López, que el cap de setmana té l'oportunitat de pujar a Segona Divisió. Una remota possibiltat de quedar-se a l'entitat blaugrana era la creació del Barça C, però ara mateix aquesta qüestió no està del tot clara.

Sigui com sigui, Èric Montes haurà de buscar una sortida al seu futur futbolístic, avalat això sí per la llarga trajectòria al Barça fins al seu juvenil A. Un filial a Espanya pot ser la nova destinació de Montes, encara que tampoc no es descarta sortir a l'estranger, en especial a Anglaterra, tot i que ara mateix no hi ha res en ferm.

Èric Montes ha estat aquesta temporada passada el capità del juvenil A del Barça. El manresà ha jugat de central en un equip que ha guanyat la lliga de Divisió d'Honor i ha jugat les semifinals de la Youth League (Champions League juvenil); en aquesta competició, el Red Bull Salzburg va frustar el somni blaugrana d'arribar a la final. El Barça que entrena el sallentí Gabri, amb el navassenc Marc Guitart com a preparador físic, va caure per un ajustat 1 a 2, malgrat que els catalans es van avançar en el marcador.

A l'anomenada Copa de Campions i a la Copa del Rei, el Barça juvenil no va tenir la sort de cara i no va poder avançar fins a les eliminatòries finals.