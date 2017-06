Hamilton supera Ayrton Senna en nombre de poles després aconseguir-la i Bakú

L'anglès Lewis Hamilton (Mercedes) sortirà des de la 'pole' aquest diumenge al Gran Premi d'Azerbaidjan, la vuitena prova del Mundial de Fórmula, en haver estat el millor en la sessió de qualificació, disputada al circuit urbà de Baku.

Hamilton ha aconseguit la seixanta-sisena pole de la seva carrera en F1 -superant al mític brasiler Ayrton Senna- en cobrir, en la seva volta ràpida, amb pneumàtics de compost supertou, els 6.006 metres de la pista urbana de la capital de l'Azerbaidjan en un minut , 40 segons i 593 mil·lèsimes, 434 menys que el seu company finlandès Valtteri Bottas, que arrencarà al seu costat des de la primera fila.

Els dos pilots de Ferrari, el finlandès Kimi Raikkonen, que ha estat tercer, i l'alemany Sebastian Vettel -líder del Mundial amb 141 punts, 12 més que Hamilton- sortiran des de la segona fila.

El mexicà Sergio Pérez (Force Índia) ho farà des de la tercera, en acabar sisè la qualificació, per darrere de l'holandès Max Verstappen (Red Bull).

La tercera ronda (Q3), que ha ordenat els primers deu llocs de la graella de sortida de la cursa d'aquest diumenge, s'ha interromput -a falta d'03:33 per a la seva conclusió- durant uns minuts, amb bandera vermella, a causa de l'accident , sense més conseqüències, de l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull).

Per la seva banda, Fernando Alonso (McLaren) ha estat sancionat per la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) amb 40 llocs a la graella de sortida del Gran Premi d'Azerbaidjan per canviar el motor del seu monoplaça per setena vegada en la temporada.

La FIA ha aclarit a través d'un comunicat oficial que el dues vegades campió del món ha estat castigat amb 25 places, que s'afegeixen a les 15 amb què ja comptava després d'un altre problema de motor patit el passat divendres. Això farà que l'asturià surti des de l'última posició, malgrat la seva setzena plaça en la sessió de qualificació.