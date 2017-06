El Manresa absorbeix el Minorisa i farà ús de les Cots perquè no quedi sense futbol

«Hem arribat a un acord amb el Manresa per a la gestió les properes temporades del camp de les Cots. Així garantim la continuïtat del futbol en el barri. El Minorisa ha tancat una etapa, la qual agraïm, i ara toca al Manresa mantenir viu aquest camp de futbol, sempre amb el suport de les associacions de veïns de la Font dels Capellans i de la Sagrada Família». Aquestes eren les paraules del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, en la presentació de la cessió del camp de les Cots, al barri de la Font dels Capellans, al Manresa.

D'aquesta manera, el Minorisa, que era la fusió de dos clubs, el Sagrada Família i la Font, ja no serà actiu el proper curs. El president del Manresa, José Luis Correa, va comentar que «aquest serà un lloc més on el Manresa farà les seves activitats, dins la idea de donar més presència al futbol de la ciutat. Aquí a les Cots hi haurà gent d'aquí mateix que coordinarà els equips, però serà dirigida per la direcció esportiva del Manresa. Tenim el suport de les associacions de veïns. Estan molt interessades que aquí es continuï practicant futbol».

Correa té clar que de moment «tindrem aquí 5 o 6 equips, amb la gent del barri, però el Minorisa havia tingut més de vint conjunts, però no podem repetir amb els anys». El camp de les Cots és de sorra, un handicap per créixer ara mateix en el nombre d'equips. Segons el president del Manresa, «perquè les institucions es moguin, primer s'han de fer coses, s'ha de fer força perquè després es pugui demanar».

El delegat a Manresa de la Federació Catalana de futbol va incidir en el fet que «des de la FCF hem treballat amb l'Ajuntament i el Manresa per dinamitzar aquest barri. Un cosa és la part esportiva, de competició, i una altra és la part social, amb la qual també tenim molt a dir. Per a nosaltres són fonamentals per fer créixer els valors de l'esport».

El president de l'AV de la Font dels Capellans, Said Ghoulabzouri, va tenir paraules d'agraïment tant per a l'Ajuntament com per al Manresa per «apostar pel futbol, ja que així no deixarem aquesta instal·lació sense activitat en un barri que sempre ha tingut una tradició futbolística important».

Amb la presència del Manresa al camp de les Cots es reforça també la vinculació d'aquesta entitat amb aquest barri de la Font dels Capellans, on, des de l'any 2004 hi ha el Museu del Centre d'Esports Manresa, un espai creat per l'expresident Manel Sánchez amb documentació i records de la fundació el 1906.