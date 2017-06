Jana Torreblanca, del CN Minorisa, fa la mínima estatal dels 50 lliures

Equip complet de la Catalunya Central a la final per delegacions arxiu particular

El CN Reus Ploms va ser l'amfitrió de la tercera edició de la final per delegacions de natació que organitza la Federació Catalana, una competició creada per competir per comarques. En la delegació de la Catalunya Central hi havia nedadors del CN Minorisa, CN Sallent i CN Berga, que van aconseguir la segona posició, només superants pels representants del Baix Llobregat en tenir més nombre de segons llocs, ja que pel que fa als punts de les primeres posicions hi havia empat un cop finalitzades les proves.

L'actuació dels nedadors del CN Minorisa (de les categories infantils, júniors i absolutes) va ser especialment destacada per la marca mínima estatal d'estiu aconseguida per la nedadora Jana Torreblanca en els 50 lliures infantils amb 28.68 (va quedar segona en la competició). Van aportar primers llocs Erik Ribes (100 esquena), Maria Gea (200 esquena), Alba Rovira (200 braça, 100 braça i 50 braça) i Berta Martínez (100 esquena, 200 esquena i 50 esquena). La representació manresana va estar integrada pels infantils Quim Gonzalvo, Miqui Rosich, Carles Martínez, Èrik Ribes, Berta Martínez, Jana Torreblanca i Rosa Herrera, i pels absoluts i júniors, Alba Rovira, Silvia Merenguer, Mariona Monferrer, María Gea, Marc Barrera, Arnau Montiel i Guillem Montiel.