Laura Orgué s'imposa en dues proves al Mont Blanc

La corredora igualadina Laura Orgué es va imposar en dues proves que es van dur a terme al Mont Blanc: el quilòmetre vertical i la cursa de 23 km.

En el quilòmetre vertical, la sortida va ser escalonada pels 600 cor redors participants, que tenien per davant un total de 3,8 quilòmetres i 1.000 metres d'ascens amb un final molt aeri, similar a una via ferrada, que els va dipositar a l'estació superior del telecabina de Planpratz, a uns 2.000 metres d'altitud.

En la categoria femenina, la igualadina va demostrar la seva superioritat, va dominar des del principi de la cursa i va ser capaç de marcar el millor temps en el punt intermedi. En la segona part de l'ascensió als Alps francesos, la catalana, que es troba en un gran moment de forma i que fa aproximadament un mes ja es va imposar en el quilòmetre vertical de Zegama, tampoc va donar cap possibilitat a les seves rivals i va creuar la línia d'arribada en un temps de 42 minuts i 48 segons. La nord-americana Hillary Gerardi va fer un registre de 43 minuts i 19 segons que li va permetre arribar en segona posició, mentre que la suïssa Elise Chabbey va fer un temps de 43 minuts i 27 segons, vuit més que Gerardi, i va completar el podi de la categoria. Per la seva banda, l'alemanya Michelle Maier i l'eslovaca Marianna Jagercikova van finalitzar en quarta i cinquena posició, respectivament.

En la categoria masculina, el francès Yoann Sert es va mostrar com el corredor més fort de la competició i es va endur la victòria després d'aturar el cronòmetre en només 36 minuts i 25 segons. El britànic Sam Tosh va arribar en segon lloc amb un temps de 37 minuts i 17 segons, mentre que el francès Sylvain Cachard va completar el podi amb un registre de 37 minuts i 22 segons, només cinc segons més lent que Tosh.

En la prova de 23 quilòmetres, Orgué va creuar la meta en un temps de 2:45:11, cinc minuts més ràpida que la francesa Stéphanie Roy, que va fer un registre de 2:50:44. Tercera va ser la també francesa Camille Ancey, que va aturar el cronòmetre en 2:56:35. En la categoria masculina, el més ràpid va ser el rus Dmitry Mityaev, seguit dels francesos Romain Buissart i Yoan Meudec.



Avui, la Marató del Mont Blanc

En la jornada d'avui es durà a terme la mítica Marató del Mont Blanc, que tindrà la participació de la mateixa Orgué i també del ceretà Kilian Jornet. La igualadina, l'atleta més triomfadora en la història de l' skyrunning, tindrà com a màximes rivals les nord-americanes Megan Kimmel i Stevie Kremer. Per la seva banda, Jornet, després de les seves dues ascensions a l'Everest amb poc marge de temps, tornarà a calçar-se les seves vambes de trail per fer front a aquesta cursa, de 42 quilòmetres de recorregut i 2.700 metres de desnivell positiu, que comença a Chamonix. El principal rival del ceretà serà el noruec Stian Angermund-Vik, que es troba en un gran moment de forma i va prendre el rècord a Jornet a la marató de Zegama. Però no seran els únics aspirants al triomf, ja que també participaran altres corredors de renom, com els suïssos Marc Lauenstein i Rémi Bonnet, el nord-americà Sage Canaday o el britànic Tom Owens.