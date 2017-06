Comas: «No m'imaginava guanyar la lliga i ser l'equip menys golejat»

Agustí Comas ha agafat les regnes del Santpedor aquesta temporada després de militar durant els darrers tres anys el CE Vacarisses, conjunt on aquesta última temporada ha aconseguit l'ascens a la Tercera Estatal. Comas, que ja havia sigut jugador del sènior del Santpedor i entrenador d'equips base en temporades anteriors (1o anys en total), ha pogut agafar el timó del primer equip del Santpedor després de deixar el seu anterior club per motius laborals.

L'entrenador santpedorenc, amb el títol de lliga i l'ascens a la Divisió d'Honor, encadena el seu segon ascens de categoria consecutiu. Comas ha valorat molt positivament la temporada tot i que no coneixia la meitat dels jugadors: «El període d'adaptació de l'equip va ser molt ràpid, tot i algun dubte en els primers partits, els jugadors van entendre perfectament el joc que volíem fer i el més important és que hi van creure, fet que s'ha notat molt».

Tot i que l'objectiu de la temporada era recuperar la competivitat de l'equip, el tècnic del Santpedor reconeix amb tota sincertat que «no m'imaginava que acabaríem guanyant la lliga i sent l'equip menys golejat de tots els grups». Comas es queda amb el compromís, l'actitud i les ganes de millorar que ha demostrat tot l'equip, sobretot la bona companyonia que hi ha hagut dintre del grup. L'entrenador bagenc ha parlat sobre la relació que hi ha hagut entre els jugadors i el cos tècnic durant tota la temporada i també ha vulgut agrair la figura del seu ajudant: «La temporada és molt llarga i hi ha moments de tot, a mida que avançava la competició ens hem anat coneixent i hem tingut molt bona sintonia. Vull destacar la figura del Cisco, que ha sigut el meu ajudant i ha fet d'enllaç perfecte entre entrenador i jugadors».



Futur incert

El tècnic santpedorenc no pot afirmar si el seguirem veient durant la campanya de l'any vinent a les banquetes de la Divisió d'Honor com a entrenador del sènior del Santpedor: «Encara he de decidir si continuaré, he de valorar si amb la meva feina puc arribar al nivell de dedicació que exigeix la categoria, però intentarem que així sigui». El Santpedor ja està treballant per incorporar nous jugadors per millorar la competivitat i la qualitat de l'equip.