Feliciano guanya el torneig de Queen's i Federer demostra poder a Halle

El toledà Feliciano López va aconseguir ahir un dels millors resultats de la seva carrera en guanyar el prestigiós torneig de Queen's. López va derrotar en la final el croat Marin Cilic per un ajustadíssim 4-6, 7-6 i 7-6 i puja set llocs a la classificació de l'ATP, fins a la 25. Per la seva banda, Roger Federer va demostrar que la seva eliminació de la setmana anterior a Stuttgart davant de Tommy Haas va ser un accident i ahir va arrasar l'alemany Alexander Zverev a la final de Halle. El suís va vèncer per 6-1 i 6-3 i arribarà en forma a Wimbledon. En el circuit femení, la txeca Petra Kvitova va derrotar per 4-6, 6-3 i 6-2 l'australiana Ashleigh Barty en la final del torneig de Birmingham.