Toni Baños és més a prop del Campionat del Món juvenil

arxiu particular

Quartet femení de l´Avinent 4x100, amb Marta Riera, Meritxell Pujol, Meritxell Tarragó i Laia Solà arxiu particular

Toni Baños, de l'Avinent CA Manresa, es va proclamar amb autoritat campió d'Espanya juvenil, en imposar-se als 2.000 obstacles amb un registre de 5'58''84. Amb aquest triomf, l'atleta de Berga s'assegura la participació en el Trofeu Ibèric amb la selecció estatal i, a més a més, té més a prop la seva particició en el Campionat del Món juvenil que es disputarà a Nairobi (Kenya) a mitjan juliol. En aquest cas, representaran Espanya 10 atletes. La llista de la Federació Espanyola d'Atletisme encara no ha estat facilitada.

Aquesta no va ser l'única medalla per als representants de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles en els estatals de Getafe, ja que el quartet 4x100 del CAM, format per Marta Riera, Meritxell Pujol, Meritxell Tarragó i Laia Solà va aconseguir la segona plaça a la final amb un temps de 48'51''. Del CAI, Héctor Ramos va ser tercer en el concurs d'alçada amb 1,91 m.

De l'Avinent, van aconseguir posicions de finalista (vuit primers), Laia Solà, cinquena en la final dels 100 metres amb 12''44 (en semifinals i eliminatòries s'havia imposat amb 12''56 i 12''48, respectivament. Marta Riera va ser cinquena en els 100 tanca amb uns destacats 13''99 que representen un nou rècord juvenil de l'entitat (en semifinals i eliminatòries va ser 14''18 i 14''06, respectivament. Montse Montañés va ser sisena en martell amb 53,60 metres i Judit Sellarés, vuitena en javelina amb 32,61 m.

Altres actuacions destacades del CAM van ser les de Mar Ariso, desena en perxa amb 3,22 m; Montse Montañés, desena en disc amb 33,43; Judit Sellarés, dotzena en perxa amb 3,02 m, i Meritxell Tarragó, dinovena en els 400 llisos amb 1'00''57. Del CAI, també és destacable la novena plaça d'Oriol Castells en el triple salt amb 13,19 m; la desena en disc amb 44,02 m de Pol Marín; l'onzena en els 2.000 obstacles amb 7'51''54 de Marina Súria, i la dotzena en els 1.500 llisos amb 4'58''63 de Paula Blasco.