Dani Fernández completa la plantilla del Manresa FS

El Manresa FS ha tancat la seva plantilla amb la incorporació de l'ala-tanca Dani Fernández, de 22 anys i procedent de la Unión Santa Coloma, que s'ha compromès per dues temporades amb l'equip bagenc.

En aquesta posició ha jugat a la Unión sense interrupció des de l'etapa de juvenil fins ara. Anteriorment, Fernández havia estat al Marfil, ara anomenat Catgas, en totes les categories base, des de benjamí fins a l'última temporada de cadet. Tenia ofertes d'altres clubs, però motius personals l'han fet decidir pel Manresa FS.

La plantilla del conjunt manresà ha incorporat quatre fitxatges per a la temporada que ve. Es tracta de Corvo , procedent del Catgas Energia; Pau Albacete, que ve del Sala 5 Martorell; David Muñoz, fitxat del Prone Lugo, i l'esmentat Dani Fernández, que arriba de la Unión Santa Coloma. Aquestes incorporacions s'uniran a la resta de l'equip (Adil, Lavado, Alejandro, Said, Josan, Gordillo, Marc Fernández i Aleix).

D'altra banda, hi ha hagut diverses baixes del Manresa, com les d'Asis, Edu, Westley, Kimet, Josete i Raúl. A aquests s'hi podria sumar Tanti, que possiblement anirà cedit al Castellterçol.



Televisió a la Copa Catalunya

El canal Esport 3 transmetrà en directe la Copa Catalunya, que se celebrarà al Nou Congost de Manresa el dijous 7 de setembre. La televisió emetrà les semifinals, motiu pel qual s'han modificat els horaris d'aquesta jornada. En primer lloc, a les 7 de la tarda, el Manresa FS jugarà contra el Catgas Energia, i a 1/4 de 10 començarà l'altra semifinal, que enfrontarà el FC Barcelona contra la Unión Santa Coloma.

De la mateixa manera, en el futbol sala femení, la final es jugarà entre el Penya Esplugues Gironella i el Palau-solità a partir de dos quarts de set del vespre, també al Nou Congost.