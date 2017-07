Millor esportista de Manresa, un premi al qual havia aspirat molts anys

La gran fita aconseguida per Gerard Farrés el gener passat, quan va aconseguir la tercera posició del ral·li Dakar, ha impulsat el pilot a aconseguir el premi de millor esportista de Manresa del 2017. El guardó li va ser atorgat dimecres en una cerimònia celebrada al teatre Kursaal. Es va imposar als altres 19 nominats de diferents esports i categories, una situació en la qual ell ha estat durant molts anys.

Farrés recorda que «havia estat finalista durant molts anys, des que vaig començar als 14 fins als 38 que tinc ara. M'ha costat molt arribar fins aquí, però també cal tenir en compte que competeixo en un esport en què no tot depèn de tu, sinó que també compta, i molt, el rendiment que puguis treure d'una màquina, en aquest cas, d'una moto».

El pilot de KTM, en aquest sentit, recorda que «durant tot aquest temps jo no he canviat, sempre he estat el mateix. Han estat les circumstàncies. Afortunadament, les dues o tres darreres temporades s'han pogut ajuntar el meu bon estat i un equip com Himoinsa, amb una moto com la KTM, i tot ha vingut de cara perquè m'hi sentís a gust i els resultats fossin tan bons».