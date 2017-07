El cobrament del fons de regulació frenarà la patacada econòmica de baixar

Un dels grans objectius de futur del Bàsquet Manresa per assegurar la supervivència era continuar reduint deute. Una missió que es va marcar l'expresident Jaume Arnau, que va satisfer en les seves dues temporades de mandat, i que el club esperava continuar fent a l'ACB la temporada vinent. Però si l'equip acaba baixant, el seu futur econòmic no es veurà compromès, sobretot perquè cobrarà el fons de regulació d'ascensos i descensos, valorat en 1,8 milions d'euros. Als despatxos del Nou Congost no hi ha cap dubte sobre aquest aspecte. Els diners acabaran arribant, en un pagament o fraccionat, tot dependrà del cobrament que faci l'ACB del valor de participació als clubs que pugen.



Aquesta quantitat, una mica per sota dels dos milions d'euros, ajudaria a frenar l'impacte que tindria una disminució d'ingressos del club a la LEB Or i faria més fàcil la construcció d'una plantilla ambiciosa per lluitar per l'ascens. Serien uns diners que el club recuperaria perquè els va pagar fa una dècada, en el darrer ascens a l'ACB, i que podria reinvertir en el seu futur.



A més, el club espera anunciar en els propers dies una campanya d'abonaments dirigida a engrescar els aficionats per a la LEB Or. I mantindrà el patrocinador i els anunciants. Tres potes clau per poder afrontar el futur econòmic de l'entitat amb optimisme i sense pors. I ara ja no es veu com una muntanya impossible d'escalar les condicions econòmiques d'un possible ascens.