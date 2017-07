L'estatal de trial es posa de llarg per al cap de setmana

Sant Corneli de Cercs serà aquest cap de setmana el centre d'operacions del trial estatal. Per primera vegada, rebrà una cursa del Campionat d'Espanya que, a més, serà doble, ja que tant comptarà la prova que s'hi disputarà dissabte, com la de diumenge. Els màxims especialistes d'aquest esport al país, la majoria dels quals catalans, buscaran una victòria que podria decidir, de manera virtual, el títol en favor d'un Toni Bou que es manté imbatut aquesta temporada. A més, les dues jornades estaran plenes de competicions d'altres categories de base i femenines que també poden deixar bastant enllestits els respectius campionats.



Repte del MC Baix Berguedà

La competició organitzada pel Moto Club Baix Berguedà estrena enguany escenari. Es va presentar ahir al Museu de les Mines de Cercs amb la presència de les autoritats dels pobles que integren la Ruta Minera i que coorganitzen aquest certamen. A l'acte van ser presents l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, el de Fígols, Antoni Garcia, i el de Vallcebre, Lluís Cadena. El trial del cap de setmana també passa, en un tram, pel terme municipal de Guardiola de Berguedà. Entre els assistents a la presentació també hi era el president del Moto Club Baix Berguedà, Rossend Soler, el director esportiu de la cursa, Josep Mujal, Àngel Vaqué i altres organitzadors de la prova berguedana.

Els responsables polítics que van participar ahir en aquesta presentació opinen que aquest certamen esportiu, ja consolidat a la comarca, és una oportunitat per als municipis que conformen el consorci de la Ruta Minera, ja que la competició espera atreure unes 3.000 persones durant el cap de setmana.

Entre avui i demà començaran a arribar els participants al pàdoc de Sant Corneli i demà hi haurà els primers entrenaments per determinar els ordres de sortida. Les diferents competicions començaran dissabte a les nou del matí i diumenge a dos quarts de nou, i discorreran per un total de dotze zones.