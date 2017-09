Barça-Espanyol: Derbi ple d'al·licients al Camp Nou

El derbi entre FC Barcelona i Espanyol, que es disputarà aquest dissabte al Camp Nou, reuneix tots els al·licients, des de la possible estrena d'Ousmane Dembelé, el fitxatge més car de la història dels blaugranes, o la possibilitat que els blanc-i-blaus tornin a assaltar l'estadi blaugrana, cosa que no passa des del 2009. Regió7 t'ofereix el Barcelona-Espanyol en directe, a partir de les 20.45 h.

Tot això amanit amb els partits de classificació del Mundial disputats que ha deixat al Barça pràcticament sense efectius per preparar el partit. De fet, els dos últims a arribar, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Paulinho Bezerra només participaran en una sessió, la d'aquest divendres.

El Barça, un dels líders del Campionat amb la Reial Societat i el Leganés, haurà de tenir cura perquè aquest tipus de partits, després de la parada FIFA, és dels que se li solen ennuegar i són errors que arrosseguen durant tot el curs.

Així els blaugranes han guanyat la meitat dels deu partits disputats després d'aquesta aturada i, curiosament, Leo Messi ha participat en sis de nou partits.

No obstant això, demà Ernesto Valverde segurament comptarà de sortida amb el deu blaugrana. Els dubtes els té en Luis Suárez, absent per lesió en l'últim partit de l'equip, però que ha jugat amb la seva selecció. No obstant això, l'uruguaià podria començar el partit des de la banqueta, perquè a més és dels últims a incorporar-se.

Tampoc sembla que Paulinho sigui titular demà, més quan en quatre dies el Barça jugarà dos partits, el de l'Espanyol i l'estrena europeu davant el Juventus, on el brasiler podria tenir més opcions.

En tot cas, sortint d'inici o des de la banqueta, demà hauria de ser el dia que el Camp Nou avaluï a la seva nova estrella, Dembelé, el fitxatge més car de la història (105 milions fixos i 40 més en variables).

El davanter francès no juga un partit des de fa un mes (la Supercopa alemanya) i Valverde podria no alinear-lo de sortida, encara que tot estarà en funció de l'estat de Suárez.

També està pendent el tècnic blaugrana d'Ivan Rakitic, que va arribar amb lleus problemes físics després de jugar amb Croàcia. També Arda Turan s'ha incorporat amb molèsties i serà baixa confirmada pels metges. De tota manera, el turc podria tancar en les pròximes hores la seva cessió al Galatasaray.

Així, els dubtes en l'alineació podrien centrar-se en la mitjana i en la davantera. En la defensa, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Alba són fixos, com el porter Ter Stegen i el migcampista Busquets.

En la creació Iniesta podria jugar de sortida i per davant Messi també és indiscutible. A la resta de posicions podria haver variacions.

El partit també servirà de termòmetre per avaluar la temperatura del soci barcelonista davant la moció de censura que planteja Agustí Benedito contra la directiva de Josep Maria Bartomeu. Serà el primer dia que s'instal·laran taules per a la recollides de firmes per plantejar el vot de censura.

L'Espanyol, de la seva banda, arriba al derbi recelós del suposat moment delicat del Barcelona, amb polèmiques institucionals després del tancament de mercat, i disposat a trencar, aquest dissabte a les 20.45 hores, una ratxa al Camp Nou de vuit anys i mig sense puntuar.

Els pupils de Quique Sánchez Flores han signat fins ara un punt de sis possibles en els dos primers partits de Lliga. El vestidor assumeix que una victòria en el derbi suposaria una injecció anímica important, tant per al grup com per als seus aficionats.

Els futbolistes blanc-i-blaus han reconegut que es tracta d'un pols especial. L'Espanyol no ha revelat la seva recepta, però tot apunta a que plantejarà un partit d'intensitat i revolucions elevades, sense riscos excessius.

En aquest sentit, podria retocar el seu onze inicial, tenint en compte les moltes novetats que presenta la llista de convocats de Quique Sánchez Flores, en la que han entrat els centrecampistes Víctor Sánchez i Sergi Darder, els porters Diego López i Edu Fredes i els laterals Dídac Vilà i Marc Navarro,

Són baixa a la llista blanc-i-blau el porter Adrià López i el lateral dret Javi López, així com els centrecampistes Hernán Pérez i Oscar Melendo, que han estat descartats. El defensa Sergio Sánchez, l'últim fitxatge, s'ha quedat fora de la convocatòria.

L'última vegada que el quadre periquito va puntuar al Camp Nou va ser en la temporada 2008-09. El partit, corresponent a la jornada 24 de Lliga, va finalitzar amb un resultat d'1-2. Els dos gols van ser obra del migcampista Iván de la Peña, format en les categories inferiors del Barcelona.

D'una altra banda, el partit de demà suposarà el retrobament de l'actual tècnic del Barcelona, Ernesto Valverde, amb l'Espanyol. El 'Txingurri' va dirigir la banqueta blanc-i-blau des de 2006 al 2008, alcanzando la final de la UEFA en la 2006-07, perdent contra el Sevilla en els penals.

Alineacions probables



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Iniesta, Sergi Roberto; Messi, Alcácer i Dembelé.

RCD Espanyol: Diego López; Víctor Sánchez, David López, Naldo, Aarón; Jurado, Fuego, Diop, Piatti; Baptistao i Gerard Moreno.