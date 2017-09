La Juventus guanya abans de visitar el Camp Nou

Els argentins Gonzalo Higuaín i Paulo Dybala van anotar un gol cadascun ahir en el triomf per 3-0 de la Juventus contra el Chievo, a la lliga italiana, i van agafar impuls per a la visita de dimarts a Barcelona a la Lliga de Campions. Una diana en pròpia porta del finlandès Perparim Hetemaj a la primera meitat i els gols del Pipita i de la Joya a la represa van servir per derrotar un Chievo valent i van mantenir líder la Juventus, amb tres victòries en tres jornades.