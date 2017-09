Muguruza estrena el número u i ja està classificada per al Màsters de Singapur

La tennista bascoveneçolana Garbiñe Muguruza va oficialitzar ahir els seus dos objectius de cara a aquesta temporada, el número u del món i la seva classificació matemàtica per al Màsters de Singapur, que es disputarà del 22 al 29 d'octubre i reunirà les vuit millors tennistes de l'any. Si no hi ha cap lesió o impediment d'última hora, Muguruza participarà per tercer any consecutiu en la modalitat d'individuals (ho va fer un cop més en dobles, juntament amb Carla Suárez).

«Cada temporada, un dels meus principals objectius és ser a Singapur, ja que només hi arriben les millors vuit jugadores de l'any», va dir la bascoveneçolana en declaracions facilitades pel seu gabinet de premsa. «Però assegurar-me la plaça tant d'hora em dóna una gran satisfacció i em motiva per seguir treballant fort de cara a aquesta última fase de la temporada».

Abans de Singapur, Muguruza té previst disputar tres tornejos a Àsia, concretament a Tòquio, Wuhan i Pequín. «Tinc ganes de tornar a la competició. Àsia no em sol anar gens malament i espero poder mantenir el nivell que he tingut tota aquesta temporada», va comentar.