Valverde: «La Juventus està en una situació semblant a la nostra»

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va reconèixer que el seu equip arriba, després d'aconseguir el ple de victòries a la Lliga, «amb bones sensacions» a la seva estrena a la Lliga de Campions contra la Juventus, però va recordar que els italians estan en una situació molt semblant. «La Juve també està sent un equip molt solvent en el seu campionat», va recordar Valverde, al·ludint als tres triomfs en les tres primeres jornades que també acumula el conjunt torinès.

A més, el tècnic extremeny va recordar que el rival d'avui és «un equip molt potent, que es maneja bé en la sortida del joc i que intenta fer una pressió alta», i va recordar com la campanya passada «va posar en dificultats» els jugadors blaugrana.

Per la seva banda, el porter Marc-André ter Stegen va assegurar que no pensen venjar-se de la Juventus, sinó desplegar el seu millor futbol per aconseguir la victòria en l'estrena en la màxima competició europea.«Allò de l'any passat ja ha passat, volem mostrar el que som capaços de fer», va dir.