El Cadí suma un nou triomf de pretemporada en un duel igualat amb el Mann Filter

El Cadí la Seu es va apuntar el segon triomf de la pretemporada després d'un igualadíssim enfrontament davant el Mann Filter Saragossa. Els dos equips d'LF1, en plena preparació i tots dos encara amb baixes respecte al que han de ser les plantilles definitives –Bernat Canut encara no pot disposar de Shereesha Richards i Macarena Rosset va causar baixa per unes molèsties a l'espatlla-, van disputar un partit molt travat i sempre dominat per les urgellenques, com a mínim en el marcador. No sempre a la pista, en un Barris Nord de Lleida que apareixia com a escenari neutral. El primer quart, amb una alta efectivitat del Cadí, va marcar el desenvolupament del matx. El 18-13 que lluïa el marcador al final dels primers deu minuts va ser determinant. Les noies de la Seu van baixar les prestacions en el segon quart, i això ho va aprofitar el conjunt que entrena Víctor Lapeña per restablir l'equilibri al descans (26-24). Això sí, les urgellenques van tornar a manar en el tercer quart (41-36), però en el darrer va tornar l'empat, i quan quedaven tres minuts, el marcador era de 45 a 45. Un triple de Mehryn Kraker va ser providencial i va marcar el camí del triomf del Cadí.



En espera de Richards

El club de la Seu està a l'expectativa que arribi el visat que ha de permetre a l'ala pivot Shereesha Richards volar des de Jamaica cap a Barcelona i després incorporar-se, amb molt més retard del previst, a la disciplina de l'equip. Els serveis mèdics del Cadí també estan pendents de l'evolució de la combo Macarena Rosset. La italoargentina es va fer una contusió a l'espatlla dreta després de rebre un fort cop en el partit disputat dissabte contra el Tarba. No es preveu que tingui més gravetat, però per precaució i davant les molèsties que encara li genera l'articulació, Rosset es va resguardar en el matx de Lleida.