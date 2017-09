El somni americà de l'aventurer manresà Pere Arenas

El manresà Pere Arenas, de 45 anys, és un dels grans aventurers del nostre territori. L'any 1992 va fer la primera travessia en bicicleta, i als 28 anys ja havia trepitjat els cinc continents. En total, Arenas acumula uns 80.000 quilòmetres en 60 països diferents. I ara està a punt de fer realitat el somni americà. En el seu cas, en bicicleta i travessant els Estats Units. Una nova gesta sense solució de continuïtat des de la darrera aventura que va dur a terme.

Fa tan sols un mes, Arenas va fer 800 quilòmetres i 15.000 metres de desnivell en només quatre dies, travessant alguns dels ports mítics del Tour de França, com ara el Tourmalet, l'Aspin, l'Aubisque i el Peyresourde. Va anar des de Sant Pere Pescador fins a la localitat basca d'Hondarribia. Ara, la seva propera aventura es posarà en marxa aquest diumenge, quan iniciarà una travessia de 5.000 quilòmetres pels Estats Units, amb inici a Los Angeles i final a Nova York.

En la tercera vegada que travessarà el continent americà, Arenas iniciarà el seu periple a la ciutat californiana de Los Angeles, passarà pel desert de Mojave i per la localitat de Flagstaff, a Arizona. Tot aquest periple inicial coincideix amb la mítica Ruta 66, la que travessa els Estats Units des de la Costa Oest, al Pacífic, fins a la Costa Est, a l'Atlàntic. Però llavors es desviarà i anirà fins al Grand Canyon, a aproximadament 80 quilòmetres de distància.

Després seguirà pel Monument Valley i per Mesa Verde, abans de tornar a la Ruta 66 pel poble de Santa Rosa, a l'estat de Nou Mèxic. Tot seguit, anirà cap a Okhlahoma City, Saint Louis i seguirà pujant en direcció Chicago. Les seves últimes parades seran el llac Erie, un dels cinc Grans Llacs d'Amèrica del Nord, Buffalo i les cascades del Niàgara, abans d'anar fins al riu Hudson i entrar a Nova York pel pont de George Washington.



Visita a Manhattan

Un cop dins la gran ciutat nord-americana, Arenas anirà fins a Central Park mitjançant els carrils bici, i un cop allà donarà una volta representativa per posar punt final a la seva aventura el dimecres 8 de novembre, on se l'espera a un alberg de la ciutat. Llavors estarà quatre dies descansant i visitant Nova York abans d'agafar el vol de tornada cap a Manresa.

En total, el manresà estarà 40 dies sobre la bici i farà una mitjana de 125 quilòmetres al dia. Això sí, després de cinc dies consecutius pedalant es prendrà una jornada de descans, que aprofitarà per visitar el territori.

Sobre les principals dificultats que s'anirà trobant durant el re-corregut, Arenas destaca el canvi de climatologia: «Puc estar a 35-40 graus al desert de Mojave, i després en una altra zona arribar als zero graus». A més, el manresà sap que el territori que travessarà és perillós pels elements meteorològics: «Fins i tot hi pot haver algun tornado a la zona d'Okhlahoma».

També haurà d'anar en compte amb els óssos que habiten al nord del riu Hudson: «Hauré de prendre precaucions, especialment amb el menjar, perquè no em molestin». Però, sens dubte, l'aspecte més perillós arriba a l'hora de plantar la tenda de campanya per passar les nits: «Als Estats Units està ple de tanques, i no pots acampar a qualsevol lloc. A la majoria d'estats si no demanes permís per entrar a una propietat et poden disparar, és el que es coneix com a violació de domicili».



5.000 km a Alaska

Abans, fins i tot, d'iniciar aquest viatge per travessar els Estats Units, Pere Arenas ja té al cap el seu desplaçament següent, que serà al mateix país: el manresà té el projecte de fer 5.000 quilòmetres en tres mesos a la zona d'Alaska, des d'Anchorage fins a Seattle, i ho duria a terme entre maig i juny. Seria un gran final a deu mesos intensos d'aventura que, segurament, no s'aturaran aquí.