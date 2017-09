Paulinho es reivindica i dona la victòria al Barça davant el Getafe

L'aparició de Denis Suárez a la segona part del Getafe-Barcelona, després de substituir Andrés Iniesta, ha empès el conjunt blaugrana cap a la victòria (1-2) en un xoc marcat pel golàs del japonès Gaku Shibasaki, que no ha pogut evitar que el seu rival assentés el seu lideratge a la Lliga.

L'exhibició del Barcelona, sobretot de Lionel Messi davant el Juventus en Lliga de Campions dimarts passat, presagiava problemes per a l'equip de José Bordalás, eufòric després de guanyar al Leganés fa una setmana en el primer derbi de la història que van disputar els dos clubs a Primera Divisió.

Cap dels dos equips tenia res a canviar. Quan tot funciona, és millor no tocar res. Per això, Ernesto Valverde només ha retocat l'onze amb la sortida del portuguès Nélson Semedo i l'entrada de Sergi Roberto en el lateral dret. Mentrestant, el Getafe ha saltat a la gespa amb els mateixos jugadors que van vèncer a Butarque. Bordalás, fins i tot, ha repetit la mateixa banqueta.

Tot això era previsible. Només havia inquietud per conèixer la tàctica del Getafe. Dijous, el togolès Djené Dakonam va dir que esperarien al Barcelona enrere per sortir al contraatac. Divendres, Jorge Molina va afirmar tot el contrari, que pressionarien al seu rival per tenir la pilota.

S'ha complert el primer avís. Bordalás ha creat un laberint al centre del camp del qual n'han sabut sortir els jugadors del Barcelona. Sobretot a la primera part, en la que només un xut de falta de Messi que ha salvat Vicenç Guaita amb una gran aturada, ha inquietat el conjunt blauet.

El Getafe s'ha dedicat a esperar al seu rival en el seu camp. Ho ha fet molt ordenat i amb molt d'equilibri. I sempre vigilant Messi. Bordalás ha posat un jugador enganxat a l'argentí. Entre Markel Bergara, Mauro Arambarri, Fayçal Fajr i Amath, han fet torns per cosir-se amb velcro al futbolista blaugrana, que no ha pogut fer de les seves gairebé mai.

Menció a part mereix Arambarri. Sembla que l'uruguaià no és un fitxatge qualsevol. És un bon futbolista que a més és incansable. El Getafe ha encertat amb el seu fitxatge. Al costat de Gaku Shibasaki, ha sobresortit per damunt dels seus companys a la primera part. Tots dos, s'han convertit en gegants.

El primer amb més mèrit, pel seu treball fosc. Però el segon, gràcies al seu golàs. Entre tant futbol tàctic, en el que amb prou feines Arambarri ha inquietat amb un xut llunyà i Jorge Molina ha estat a punt de rematar a la xarxa un centre que al final ha sigut fora de joc, ha aparegut Shibasaki per marcar el que serà probablement el gol de la jornada.

I és que el temps s'ha aturat en el minut 40, quan l'hàbil migcampista nipó caminava pel balcó de l'àrea del Barcelona. Llavors, un refús bombat de la defensa blaugrana ha arribat als seus dominis i ha marcat un golàs de volea com no s'havia vist fa molt temps en el Coliseum.

El gol del Getafe i la falta de Messi que ha desviat Guaita han marcat l'epíleg a una primera part perfecta del quadre local i de 45 minuts grisos del Barcelona, anul·lat totalment pel seu rival i per darrere del marcador després d'encaixar el seu primer gol a la Lliga.

Sense Dembélé en el camp per lesió i amb el canvi d'Andrés Iniesta per Denis Suárez, el partit ha adquirit una altra dimensió en el segon acte. El Getafe ha seguit amb la mateixa tàctica, tancat enrere, i el Barcelona ha imprès una mica més de velocitat a la pilota per anar desmuntant a poc a poc el seu rival.

Denis Suárez va ser fonamental en la transformació blaugrana. La sortida del migcampista ha donat més caràcter al seu equip i als 17 minuts de la represa, ell mateix s'ha encarregat d'empatar amb un bon tret des de dins de l'àrea després d'una gran jugada de Sergi Roberto.

El gol no ha deixat grogui el Getafe, que poc abans havia perdut el seu heroi per lesió. Shibasaki ha sigut substituït per Álvaro Jiménez i els homes de Bordalás han seguit fent la seva, amb contraatacs perillosos amb els quals intentar rematar l'equip de Valverde.

En un d'ells, Fayçal Fajr ha pogut fer el 2-1 a menys de deu minuts per al final. El migcampista franc-marroquí ha topat amb el pal en un xut des de dins de l'àrea que ha sigut el preludi del gol del Barcelona. Del 2-1 s'ha passat a l'1-2 en un sospir i Paulinho, que pocs minuts abans havia saltat al terreny de joc, ha donat la victòria al seu equip curiosament al contraatac.

Així ha guanyat el Barcelona, amb l'empenta de Denis Suárez i amb una arma que ha utilitzat el seu rival durant els 90 minuts. L'equip de Valverde ho ha guanyat tot, però aquest dissabte ha patit molt en el Coliseum. El Getafe no ha donat cap facilitat i ha perdut amb dignitat.