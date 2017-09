L'Igualada s'imposa al Vic i espera el CE Noia als quarts

Els arlequinats no coneixen la derrota en aquesta Lliga Catalana arxiu particular

L'Igualada va superar el Vic per 5-3 en la tercera jornada de la Lliga Catalana. Els jugadors arlequinats van disputar un partit complet, seriós i efectiu que els va permetre controlar el partit i no anar en cap moment per darrere en el marcador. Els homes de Ferran López sumen d'aquesta manera un ple de victòries en aquesta fase de grups i avancen cap als quarts de final, on els espera el CE Noia. Ambdós equips van disputar uns primers quinze minuts igualats. Els igualadins van disposar de més possessió i de xuts, però no van tenir cap ocasió clara de gol.

L'Igualada va marxar al descans amb un mínim 1-0. A la represa, en tan sols tres minuts, el marcador ja marcava un empat a 2 gols. Els homes de Ferran López van estar més encertats i van sentenciar el partit amb tres gols consecutius. En l'últim minut del partit el Vic va maquillar el marcador final amb el 5-3