El Manresa veu volar els punts del Congost

Decepció al Nou Estadi, on ahir a la tarda el Manresa va veure com s'escapaven els tres punts. El Lloret, que tenia zero punts, com ja ha fet en altres ocasions (la temporada passada es va imposar pel mateix resultat en la primera jornada), va jugar el partit que li convenia i amb un joc basat en la defensa, i un bon contracop va superar els de Jose Solivelles, ahir negats en atac. Això malgrat que el gol de la victòria visitant va ser aconseguit, de cap, a la sortida d'un córner, ja entrada la segona part per Nil (min 66).

No va tardar en avisar de les seves intencions el Lloret. Al minut 4, pilotada a Gous i aquest, després de superar el porter del Manresa Tienda, molt decantat cap a la banda dreta, va fer una rematada al pal i Agus va evitar que la pilota entrés a la porteria. Després d'aquest ensurt, els manresans van manar al mig del camp. Chipi va fer un xut llunyà que va estrar a punt de sorprendre Tuscà (min 8). Poc després, una falta executada per Manel Sala va anar a les mans del porter selvatà (min 11). Als 22 minuts, en un servei de cantonada, Agus va rematar de cap massa desviat. Passada la mitja hora de joc, l'ocasió la va tenir Javi López, però el seu cop de cap, a centrada de Brian, va anar massa centrat (min 33).

A partir d'aquí, el joc del Manresa va decaure i els dos equips es van intercanviar els papers, essent el Lloret el dominador, però sense aconseguir inquietar el porter local Sergi Tienda.



Més ritme a la represa

Jose Solivelles va introduir dos canvis a l'inici de la segona part. Cuello i Albert López van entrar per Marçal Lladó i Chipi, respectivament. La sensació era de més ritme en el joc de les dues formacions. Al minut 54, el visitant Puntí ho va provar amb un xut des de lluny que va fer estirar Tienda. El Manresa no aconseguia donar continuitat al seu atac i en una acció aïllada el Lloret va marcar. Va ser un córner rematat al fons de la xarxa per Nil, al minut 66. Del 0 a 1 es va poder passar al 0 a 2, però Peque va desaprofitar un penal comès per Florent sobre Ricky, ja que Tienda va endevinar la direcció i va aturar el llançament (0-2).

Amb desavantatge en el marcador, el Manresa va anar obertament a l'atac i el partit es va convertir en un atac i gol a les dues porteries. L'ocasió més clara la va tenir Bukary, però es va trobar al davant un Tienda encertat (min 79). En el darrer tram de la confrontació, els blanc-i-vermells van acoralar els seus rivals dins de l'àrea, però tot i disposar de clares ocasions, fins i tot en temps de descompte, no era el dia dels davanters del Manresa.