El CN Minorisa infantil es prepara a Badia

L'equip infantil mixt de waterpolo del CN Minorisa, que entrena Eloi Martínez, va aprofitar la seva participació en la quarta edició del Trofeu del CN Minorisa per preparar la nova temporada. Els manresans van jugar a un alt nivell, i van aconseguir victòries clares davant el CN Sant Adrià (9-2) i el CN Badia (13-2), i per un gol enfront del CN Granollers (4-5); van ser derrotats pel CN At. Barceloneta (1-10), que va acabar sent el campió, i de manera ajustada pel CN Poble Nou (3-5). El CN Minorisa va alinear Pol Monné, Rosa Solernou, Laura Alguacil, Pablo Gil, Roc Serra, Jofre Lupón, Àlex Luján, Ivan Rey, Lluc Marco, Roger Fargas, David Fernández, Arnau Masats i Joan Sala.