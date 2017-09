El Consell Esportiu del Berguedà té propostes variades per al curs 2017-18

arxiu particular

El Consell Esportiu del Berguedà inicia el curs 2017-18 amb les piles carregades. Ja té programats els tradicionals quatre cros, les lligues i trobades de futbol 7 (obert també a equips federats i formacions d'altres comarques com cada any), el duatló escolar conjuntament amb el Club Triatló Berga, les pedalades de Puig-reig i Guardiola de Berguedà, la lliga de tennis taula, el patinatge comarcal, les trobades d'orientació amb el Club Orientació Berguedà, en aquest cas amb alguna sorpresa el 2018, trobades de voleibol, leds concentracions d'esport blanc escolar i alguna activitat nova. En aquest sentit, el Consell Esportiu del Berguedà està obert a les propostes que puguin fer les AMPA i els centres educatius de la comarca per iniciar la pràctica de qualsevol altre esports o bé crear nous corrents esportius, organitzant-ne trobades lúdiques o bé competicions.