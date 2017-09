El City de Guardiola goleja, i el United tampoc no falla

Una jornada més i el Manchester City del santpedorenc Pep Guardiola i el Manchester United de José Mourinho perllonguen el seu mà a mà al capdavant de la classificació de la Premier League. El City no va tenir pietat del cuer, el Crystal Palace, que havia perdut tots els seus partits.

El Palace va resistir gairebé tota la primera meitat. Però, just abans d'arribar al descans, l'alemany Sané va aprofitar una gran passada de David Silva per marcar el primer gol. Els visitants no van tenir capacitat de reacció a la represa i els locals ho van aprofitar per sentenciar i golejar fins arribar al definitiu 5-0. Amb aquesta victòria, els homes de Pep Guardiola encapçalen la Premier League amb 16 punts.

El United de Mourinho va sortir amb els tres punts del St. Mary's Stadium. L'equip visitant va saber aprofitar un solitari gol de Lukaku al minut 20 després d'aprofitar una pilota morta a dintre de l'àrea del Southampton.

El Chelsea continua una jornada més a tres punts del capdavanter de la classificació després de l'exhibició del davanter espanyol Álvaro Morata, que va firmar el seu primer hat-trick a la Premier i va guiar el Chelsea per guanyar davant de l'Stoke City (0-4). Tres dies abans de visitar l'Atlètic de Madrid a la Lliga de Campions, l'equip d'Antonio Conte va sumar tres punts amb molta autoritat a la sisena jornada de la competició.

La sisena jornada a Anglaterra va arrencar amb la victòria del Tottenham, que va sortir amb els tres punts de l'estadi de Londres guiat per Harry Kane, que va marcar dos dels tres gols del seu equip enfront del West Ham (2-3). L'Everton va enterrar la seva mala dinàmica sota el guiatge del senegalès Baye Oumar Niasse. Tot i que el Bournemouth va avançar-se just a l'inici de la represa, Niasse va aparèixer per capgirar el resultat i donar els tres punts a l'Everton (1-2). El Liverpool va imposar-se per 2-3 al camp de Leicester en un efectiu partit per a ambdós conjunts. El Burnley va sumar el segon empat consecutiu davant de l'ascendit -recentment- Huddersfield Town (0-0), que ha començat amb molt bon peu.