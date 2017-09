El Berga lluita de valent però no pot puntuar en la seva visita a Premià

El Berga va perdre per la mínima en la seva visita al camp del Premià de Mar. El conjunt entrenat per Joan Prat va lluitar fins l'últim minut però no va obtenir cap recompensa.

Tots dos equips van disputar una primera meitat molt equilibrada. Els jugadors locals van aprofitar un efectiu contraatac per agafar distàncies en el marcador. Just abans d'arribar al descans en una bona jugada d'estratègia, el conjunt de Premià de Mar va ampliar la diferència amb el 2-0. A la represa, els berguedans, sense res a perdre, van sortir amb una forta pressió a tot al camp i fruit d'això al minut 57 van aconseguir reduir distàncies amb un gol de penal. Quan semblava que els jugadors visitants podrien empatar en una jugada aïllada, els locals van encarrilar els tres punts quan van marcar el 3-1.

L'equip de Berga no va abaixar els braços en cap moment i va continuar lluitant amb insistència i buscant reduir la distància en el marcador. I deu minuts abans del final, els visitants ho van aconseguir i d'aquesta manera van posar pressió al conjunt de casa. Els homes de Joan Prat van perseverar en la recerca de l'empat, però no el van obtenir. En la propera jornada de la competició, el Berga rebrà al seu camp el Molletense.