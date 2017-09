El Sallent venç per la mínima un Gironella inofensiu en atac

El Sallent va sumar una nova victòria i per la mínima davant d'un Gironella molt fluix en atac.

A la primera meitat tots dos equips van mostrar un joc molt ensopit amb molta precaució per les defenses. Cap dels dos equips va ser capaç de generar accions ofensives i al marcador al descans era d'empat a zero gols. A la represa, la dinàmica va canviar i el partit es va animar. Martínez va gaudir de la primera ocasió clara de gol però el davanter sallentí no va estar encertat de cara a la porteria.

Un minut més tard, però, el mateix Martínez va guanyar per velocitat el seu defensor, va provocar una falta dintre de l'àrea i va deixar el Gironella amb deu jugadors per expulsió de Rosell. Martínez no va fallar des dels onze metres i va fer pujar l'1-0 al marcador. Arran del gol, els locals es van despistar i el joc es va descontrolar. Enmig d'aquest desgavell, els gironellencs van aprofitar un contraatac per empatar a 1.

Els bagencs van sortir a buscar el gol de la victòria i a quatre minuts del final van trobar la recompensa en marcar el 2-1, obra d'Àlex González.