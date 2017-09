La berguedana Aura Coronado es proclama campiona d'Espanya sub-12

arxiu particular

La berguedana Aura Coronado, al mig, és la campiona estatal sub-12 arxiu particular

La patinadora berguedana Aura Coronado, que pertany al May Luengo Esquí Club, es va proclamar campiona d'Espanya d'alpí en línia en la categoria sub-12 a la prova que es va fer aquest darrer cap de setmana a la ciutat d'Oviedo.

Aquesta temporada, l'esportista de Castellar de n'Hug va dominar amb molta autoritat totes les curses en les quals va participar, i aquesta superioritat li va valer per guanyar la competició estatal i proclamar-se també campiona de Catalunya per segona temporada consecutiva. A més, Coronado, que encara és molt jove (només té dotze anys), s'ha posicionat en la vuitena posició del rànquing espanyol absolut en categoria femenina, i entrarà a formar part de la selecció estatal absoluta de l'especialitat.

Els resultats de Coronado completen els obtinguts per dues integrants més del May Luengo Esquí Club. Es tracta d'Anna Borràs, que va ser campiona d'Europa sub-16 i campiona d'Espanya, i d'Ainhoa Mellado, que va aconseguir el sots-campionat estatal en la categoria sub-18. Tant Borràs com Mellado formen part de la selecció espanyola.



Neix l'Escola de Patins en Línia

D'altra banda, el May Luengo Esquí Club, d'acord amb l'Ajuntament de Berga i la Federació Catalana de Patinatge, posa en funcionament l'Escola de Patins en Línia de Berga, per tal de facilitar als berguedans la possibilitat d'iniciar-se en la pràctica d'aquest esport i perquè a la propera cursa del 2018, que se celebrarà a Berga, augmenti la presència de corredors de la comarca.

L'escola està adreçada a infants a partir de sis anys, joves i adults que vulguin aprendre a patinar amb patins en línia o millorar el seu nivell, i oferir a qui ho desitgi la possibilitat de participar en les competicions d'àmbit català, estatal o internacional. Les classes i entrenaments es faran a Berga, a les escoles de Santa Eulàlia, Sant Joan, al parc del Lledó i als carrers dels 40 Pilans.