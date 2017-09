L'Igualada HC resol a favor el darrer test de pretemporada amb l'Oliveirense

Roger Bars lluita per una pilota durant el partit

Roger Bars lluita per una pilota durant el partit

L'Igualada HC, de Ferran López, va completar un partit de molt mèrit davant d'un rival de talla d'Eurolliga com és l'Oliveirense, que va ser el subcampió de l'edició passada. Els arlequinats van guanyar per 4 a 1, amb gols de Bars, César 'Tety' Vives i Sergi Pla. Aquest ha estat el darrer enfrontament abans de l'inici de la lliga.

El partit va començar favorable als portuguesos, amb més possessió i arribades a l'àrea. El primer gol va arribar aviat. La defensa de l'Oliveirense va tallar un contraatac local i va aprofitar per crear el seu. Ricardo Barreiro va quedar-se sol davant d'Elagi Deitg i va picar la bola per sobre del seu casc, i va aconseguir el 0 a 1. La primera part va ser força equilibrada (0-1).

L'Igualada HC va canviar a la segona part. No va deixar de creure-hi i van desenvolupar un joc més ofensiu, sense deixar de banda un bon equilibri defensiu. Va ser Roger Bars qui al minut 31 va transformar una ocasió dels arlequinats en gol, i va posar l'empat al marcador (1-1). El gol va donar empenta als anoiencs, que van començar a mostrar un joc més fluid i a controlar millor els contraatacs, tot i que l'Oliveirense també va tenir les seves oportunitats. Al minut 41, l'àrbitre va xiular penal a favor de l'Igualada HC i Tety Vives va transformar. Al minut 47 l'Igualada HC va disposar d'una falta directa que Sergi Pla no va marcar. Però el de Vic va marcar pocs segons després. Ja a l'últim minut del partit, en una nova jugada ofensiva Roger Bars va rematar la bola a pler per posar el 4-1 definitiu en el marcador.