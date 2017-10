El Barça Lassa és líder després de guanyar en l'últim minut (2-3)

El Barça Lassa va imposar-se per la mínima i amb un gol en el darrer minut davant el Catgas Energia (2-3). Els blaugrana, amb aquests tres punts es col·loquen líders en solitari després de l'empat del divendres entre el Movistar Inter i l'Osasuna Magna (2-2) i de la derrota del Llevant davant el Palma Futsal (4-3). Els homes entrenats per Andreu Plaza van avançar-se amb un gol als tres minuts de joc, després d'una bona acció del brasiler Ferrao. El Catgas Energía va reaccionar i va anivellar el partit en un gran contraatac. Adolfo va posar de nou els blaugrana per davant en el marcador, però Pablo del Moral va tornar a empatar. A 45 segons del final Dyego va marcar el definitiu 2-3.