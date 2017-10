El Manresa RC arranca amb un contundent triomf sobre el Barça

El sènior masculí del Manresa RC va jugar dissabte a La Teixonera el primer partit de la temporada. La primera jornada de Divisió d'Honor Catalana enfrontava el FC Barcelona Grana i el Manresa RC. Els del Bages van anar al camp dels barcelonins amb noves incorporacions i ganes renovades. El partit començava amb uns manresans molt connectats, que poc trigaven a aconseguir el primer assaig, a través d'una davantera que demanava pilota dins la línia de ¾ després d'una melé a prop de línia d'assaig. L'encertada transformació posava el 0-7 al marcador pocs minuts després del xiulet inicial.

Els barcelonins no abaixaven el cap, al contrari, xutaven de mig camp i recuperaven l'oval per atacar amb contundència. Hi va haver uns quants cops de càstig per les dues bandes, i en un el Manresa RC va tirar un xut a pals que va convertir el 0-10. El joc venia i tornava, i el Barça s'apropava molt a la zona de marca contrària.

Dins d'un joc aferrissat, el Manresa RC, d'una altra melé, va obrir a la línia de ¾ i amb diverses fases va aconseguir el segon assaig del partit (0-17). Al cap de pocs minuts, després d'una touche, els manresans van arribar novament a zona de marca a través del número quinze del conjunt blanc i vermell (0-22).

Al segon temps, els manresans van entrar amb un joc molt ràpid, però el Barça va aprofitar totes les opcions de pilota per jugar. Tot i que el partit va mantenir la mateixa tònica, el Manresa RC es mostrava superior en fases estàtiques. Els cops de càstig eren freqüents, i es van ensenyar dues grogues consecutives a dos jugadors manresans, i van quedar 13 jugadors al camp en zona perillosa i un Barça contundent atacant just davant de línia de marca. Però en un joc molt intens, novament un davanter manresà va entrar al joc de la línia, va assolir un altre assaig i va posar el 0-29 al marcador. Però el partit no es va acabar aquí, els manresans en volien més i uns minuts després van sumar dues marques gairebé seguides, i el marcador final va quedar 0-43.