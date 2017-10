L'Eurolliga rebutja la proposta de la FIBA de modificar el seu calendari

Els clubs de l'Eurolliga van acordar ahir, en una jornada de treball a Barcelona, que rebutgen l'última proposta de la FIBA per avançar a dimarts les jornades 9 i 23 i evitar així que coincideixin amb les finestres de partits de les seleccions classificatoris per al Mundial de la Xina 2019.

La FIBA va decidir dimecres que, durant les finestres de novembre i del proper febrer, tots els partits de classificació fossin traslladats de dijous a divendres. Amb aquesta mesura intentava anticipar-se per si arribava a un acord amb l'Eurolliga i que, aquelles setmanes, els equips de la màxima competició continental poguessin jugar dimarts. Però l'Eurolliga va deixar ben clar ahir que no farà «cap canvi al calendari». Una posició que va rebre resposta per part de la FIBA: considera que la màxima competició europea ha perdut «una oportunitat d'or» per solucionar aquest problema.