Nadal jugarà la final a Pequín davant Kyrgios

El tenista manacorí disputará aquest migdia (13.30h) la final de l'ATP 500 de Pequín després de superar en semifinals el búlgar Grigor Dimitrov per 6-3, 4-6 i 6-1. El seu rival en la final serà l'australià Nick Kyrgios, que va superar en semifinals l'alemany Alexander Zverev per 6-3 i 7-5. Per a Nadal aquesta será la novena final de la temporada, cuarta a la capital Xina, on ja va ser campió el 2005. El manacorí perseguirá avui el 75è títol, sisè del 2017 després de Montecarlo, Godó, Madrid, Roland Garros i US Open.