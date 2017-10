Les curses de fang tanquen uns Benet Games consolidats amb 25.000 fidels

Els Benet Games van tancar ahir la seva quarta edició amb unes xifres de visitants i participants que permeten certificar-ne la consolidació com un festival de referència a casa nostra. Fonts de l'Ajuntament de Sant Fruitós i d'Ocisport, organitzadors del certamen, quantificaven en vint-i-cinc mil les persones que s'havien apropat al Bosquet de Sant Fruitós i el seu entorn, mentre que els esportistes que han pres part en alguna de les activitats competitives o lúdiques que requerien inscripció se situaven en prop dels 2.100.

La matinal de la segona jornada dels Benet Games va girar a l'entorn d'un eix central: les curses batejades com a Four Factors Race. Vint minuts abans de l'inici de la seva cursa (Kids), desenes de nens i nenes s'aplegaven frisosos a la línia de sortida, àvids per viure les emocions dels 1,6 km de cursa no competitiva que els esperaven minuts després. No competitiva respecte als seus companys, però tot un repte de superació personal recórrer un circuit enfangat i llançar-se a les dues basses d'aigua color terrós situades en el seu sorprenent circuit.

L'espectacularitat de la Race Wild

Tot seguit, l'escalfament conjunt dels participants en les dues curses competitives (la de 10 km i la Wild, de 16 km, la més llarga i salvatge) va convertir-se en tot un espectacle per a la vista i l'oïda. Ambdues curses van transcórrer sense incidències, a excepció de la inusitada curiositat que despertava entre els visitants veure els corredors superar les zones enfangades, les basses d'aigua o llançar-se des d'un cim artificial per submergir-se en un mar d'escuma, obstacle previ per afrontar l'últim revolt i la recta final que conduïa a l'arribada. La prova per a adults de 4 km va iniciar-se sis minuts després en un ambient festiu i amb una bona colla de corredors que van optar per córrer disfressats.

Agustí Roc va imposar-se en la Four Factors Race Wild amb un temps d'1 hora 15 minuts i 32 segons, seguit d'Esteve Camps (1 h 18' 47'') i Cels Codina (01 h 19' 31''). En fèmines, la guanyadora va ser Elisabet Urpina, qui va completar el circuit en 1 hora 59 minuts i 39 segons. Rere seu van situar-se Victòria Ser-rano (2 h 06' 48'') i Meritxell Motos (2 h 13' 15'').

En la cursa de 10 km van establirse fins a cinc categories puntuables. Adrián Slomiany va ser el vencedor sènior masculí, signant un temps de 55 minuts i 35 segons, mentre que Neus Lladó s'imposava en fèmines (1 hora 9 minuts i 38 segons). Els guanyadors en la categoria júnior van ser Arnau Monzonis (1 hora 04 minuts i 12 segons) i Gal·la Torrens (1 hora, 32 minuts i 44 segons). En darrer lloc, Bitxo Gómez Fernández va vèncer en la cursa per a fèmines veteranes (a partir de 40 anys) i va completar el recorregut en 1 hora 7 minuts i 5 segons. Fins a mil cinc-cents corredors van participar en les Four Factors Race. L'entrega de guardons i l'exhibició d'Street Workout tancaven la programació dominical d'activitats que es desenvolupaven a l'entorn dels cinc espais fixos del festival (Aventura, Aigua, Infantil, Tendències i Aire), habilitats amb vint-i-sis propostes lúdicoesportives adreçades a menuts, i en ocasions, també a adults.

La jornada de dissabte ja havia permès gaudir d'una classe magistral de marxa nòrdica; d'una caminada i pedalada populars amb arrossada final; de l'Open Infantil de BTT; d'una prova del Campionat de Catalunya de bicitrial; de les Tres Hores de Resistència en BTT i de l'esclat visual de la Festa de Colors.



Una proposta reeixida

Albert Balcells, gerent d'Ocisport i director dels Benet Games, l'empresa responsable de l'organització del certamen els dos darrers anys, va mostrar-se «molt satisfet amb la resposta del públic i dels esportistes. L'any passat va sorprendre l'afluència de gent. Aquest any donem el festival com a plenament consolidat». Balcells va exposar que aquest, pel seu format, és un certamen únic a Catalunya. «És una proposta que encaixa a la perfecció en la filosofia de la nostra empresa, un esdeveniment que barreja esport, música i natura. Hi apostem i en garantim la continuïtat».

Segons Albert Balcells, el futur dels Benet Games «passa per combinar activitats fixes, populars i conegudes, amb propostes esportives noves importades dels països més innovadors per popularitzar-los».