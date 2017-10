Un Barça insistent empata davant l'Atlètic de Madrid

Un gol de Luis Suárez a nou minuts del final ha permès al Barça treure un punt en el Wanda Metropolità, en un partit on va ser millor que un defensiu Atlètic de Madrid que es va avançar primer en el marcador a través de Saúl Ñíguez (m. 21).

L'Atlètic tenia molt afinat el seu pla. No assumiria més riscos dels que li provoqués el seu adversari, conscient des del primer minut que la responsabilitat de la pilota seria seva, que davant tindria un mur de futbolistes entorn de l'eslovè Jan Oblak i que darrere hauria de córrer per frenar els contraatacs.

Un panorama que li exigia un exercici de paciència, mobilitat i precisió. O una individualitat de Messi, que no repara en defenses ni en tàctiques ni en rivals, que juga, regateja i es perfila sempre amb la porteria contrària en la seva ment. Aquest dissabte als 29 segons. No ha sigut gol per uns centímetres a la dreta.

Després s'ha pogut veure molt menys a Messi a les zones concloents. Ha seguit el Barça amb la pilota, gens nociu en qualsevol cas... I fins a aquí; sense més oportunitats en una estona llarga, en el qual l'Atlètic ha demostrat determinació en dos llançaments de Griezmann aturats per Ter Stegen.

I, de sobte, en el minut 20, l'1-0 de Saúl Ñíguez. Un golàs, perquè en el desenvolupament han hagut més d'una desena de tocs locals, perquè quan ha accelerat ha desbordat al bloc blaugrana amb una ràpida combinació Saúl-Filipe Luis-Carrasco que ha dut a l'internacional espanyol cap a la vora de l'àrea. I perquè el seu tir final va sigut ajustat, perfecte, inassolible, fins i tot per Ter Stegen.

Un gol de l'Atlètic que exigia, alhora, un replantejament al Barcelona, amb tanta pilota com a poca profunditat i sense rematades des del minut 3, l'única intervenció d'Oblak, al descans, frenat una vegada i una altra pel seu ferm rival a cada moment que volia irrompre entre la impenetrable defensa blanc-i-vermella.

No ha tornat a rematar el conjunt blaugrana fins al minut 55, amb un xut de Luis Suárez refusat per Oblak, però ja sí li ha donat una mica més de continuïtat. Poc després, per exemple, l'ocasió fou per Messi.

Llavors sí es va sentir molt més inquiet i cansat l'Atlètic, més pressionat ara per la possessió del Barcelona, amb un parell de xuts més de Messi.

L'enèsim desafiament de resistència per al conjunt blanc-i-vermell, rearmat al mig camp amb l'entrada de Thomas per Carrasco, i un estresant repte pel Barcelona, frustrat primer per Oblak i completat amb un cop de cap de Luis Suárez que ha premiat la insistència de l'equip blaugrana.



Fitxa tècnica



1 - Atlètic de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Koke, Gabi (Fernando Torres, m. 81), Saúl, Carrasco (Thomas, m. 72); Griezmann i Correa (Gaitán, m. 58).

1 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo (Sergi Roberto, m. 60), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Andre Gomes, Busquets, Rakitic (Paulinho, m. 78), Iniesta (Deulofeu, m. 60); Messi i Luis Suárez.

Gols: 1-0, m. 20: Saúl; 1-1, m. 81, Luis Suárez

Àrbitre: Mateu Lahoz (C. Valencià). Va amonestar als locals Gabi (m. 13), Saúl (m. 90) i Griezmann (m. 91) i als visitants Umtiti (m. 33) i Rakitic (m. 45).

Incidències: vuitena jornada de la LaLliga Santander disputat a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid, davant uns 67.000 espectadors.