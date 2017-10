L'ICL vol fer posar nerviós el Palència

Aprofitar els moments és important durant una temporada. Cal donar els cops damunt de la taula quan toca i, si es pot aprofitar la debilitat de l'adversari, molt millor. Per això l'ICL Manresa intentarà treure partit aquesta tarda, al pavelló Padre Adolfo Nicolás de Villamuriel de Cerrato, del fet que el Palència hagi hagut de disputar els tres primers partits de visitant per les obres que s'estan fent al pavelló municipal de la capital de la província. Un dels conjunts amb més experiència a la lliga i que l'any passat va estar a una eliminatòria de pujar, ha iniciat el campionat amb tres derrotes a domicili (Melilla, Castelló i Vitòria) i el conjunt d'Aleix Duran pretén jugar amb els nervis que hi pugui haver per endur-se el primer triomf fora de casa.

L'ICL viatjarà amb tots els efectius a punt i amb l'objectiu de «demostrar les millores que volem que arribin. Hem donat mostres de l'equip que volem ser i volem fer bé les coses que depenguin de nosaltres. Llavors l'encert ja és un factor que no podem controlar». Per aconseguir-ho, «necessitem ser un equip de deu jugadors. És important disposar de Guillem Jou i també volem tenir Jordan Sakho a pista més de deu minuts». Les faltes estan llastant el pivot africà, però Duran no es preocupa i no creu que s'hagi de fer un drama de la situació. «El Jordan és un jugador humil, que segur que millorarà».



Rival molt versàtil

Pel que fa al Palència, Aleix Duran explica que «tenen jugadors molt versàtils i hem d'estar preparats per defensar moltes situacions. Volem arribar amb possibilitats al darrer quart. Ells tenen l'obligació de guanyar, perquè han perdut els tres partits, però nosaltres també desitgem molt la victòria. Si aconseguim arribar al final dins del partit, tindrem la possibilitat d'intentar que el nostre desig superi la seva necessitat». En resum, l'ICL vol jugar amb els nervis d'un adversari que corre el clar risc de situar-se amb un nefast 0-4 a l'inici de la competició.

Duran espera un Palència semblant al Melilla «en el sentit que és un dels equips forts de la lliga i amb jugadors amb molta experiència». Tot i això, hi ha diferències respecte dels nord-africans. «El Melilla tenia punts molt forts, com Fran Guerra al pivot, el base Dani Rodríguez i els tiradors. El Palència té elements que potser no són tan forts en aspectes determinats, però que poden fer més coses». En aquest sentit, «tots temem el joc al pal mitjà de Jordi Grimau, però també pot anotar des de la mitjana distància. També podem defensar el joc d'esquena d'Urko Otegui, però llavors et pot fer llançaments de cinc metres o estar pendents del bloqueig i continuació de Pressley, i llavors que t'anoti des d'altres posicions. Això farà difícil la defensa».



El físic manresà

Pel que fa al Chocolates Trapa Palència, debuta davant de la seva afició i necessita el triomf. El seu entrenador, Joaquín Prado, s'ha desfet en elogis per a l'ICL. Ha dit dels manresans que «és un molt bon equip, com va demostrar contra el Castelló amb un fantàstic partit». Prado va destacar l'actuació «de dos bases de molt bon nivell i que coneixen la lliga, com Costa i Gintvainis, que fan jugar bé l'equip. Tenen altres homes amb experiència, com Trias, Muñoz o Múgica, i ho complementen amb una bateria d'estrangers, Lundberg, Allen, Hamilton i Sakho, que superen de llarg la mitjana de potència física de la LEB Or. Aquesta condició física posa les coses complicades al rival».

Per contra, el Palència arriba al partit amb «moltes ganes de sentir el suport de l'afició i d'emprendre una dinàmica positiva. Pel que fa a la confiança, no estem en un bon moment, un fet lògic pels resultats, però estem treballant bé i amb il·lusió per créixer dia a dia. Els jugadors són prou madurs per treure el partit endavant».