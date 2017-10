Guardiola dedica la victòria del City a Sànchez i Cuixart: «Tant de bo surtin ràpid»

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dedicat aquest dimarts la victòria de l'equip anglès davant el Nàpols a la Lliga de Campions als líders d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnimum Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, després del seu empresonament a la presó de Soto del Real.

"Actualment la situació és la que és. Tant de bo puguin sortir molt ràpid perquè ara mateix és una mica com si tots fóssim allà, la veritat", ha assenyalat l'exblaugrana durant la roda de premsa posterior al partit.

Qui va ser entrenador del FC Barcelona ha subratllat que és "un bon moment" per dedicar aquesta victòria als líders de totes dues associacions, que des de la nit d'aquest dilluns es troben a la presó acusats d'un delicte de sedició, i ha destacat que Sànchez i Cuixart han defensat les seves idees des del "civisme".

"No hi ha civisme més gran que les idees. Tant Òmnium com ANC ho han fet sempre tot amb civisme, expressant les seves idees, la qual cosa volem", ha defensat l'extècnic culer.