El Bàsquet Manresa estrenarà dimecres el nou himne amb un acte a l'Auditori de la Plana de l'Om

A partir de la setmana que ve, el Bàsquet Manresa tindrà un nou himne. Després de mesos de feina, arriba l'estrena de la nova banda sonora principal de l'equip del Nou Congost. El músic Miquel Coll, compositor de la música i de la lletra, amb l'ajuda d'un grup de treball format per aficionats i gent del club, ha acabat de mesclar en les darreres setmanes el tema, que serà el que se sentirà abans dels partits de l'ICL Manresa.

Per presentar-lo, el club ha preparat un acte amb convidats de tots els estaments del club: des de la plantilla i el cos tècnic fins als aficionats, que han col·laborat activament en la composició i gravació de la cançó, passant per directius, patrocinadors, representants institucionals i altres col·laboradors. Serà el proper dimecres 25 d'octubre a l'Auditori de la Plana de l'Om. Durant aquesta setmana, per mantenir oculta la composició final, el club publicarà una sèrie de vídeos on es podran intuir trossos musicals.