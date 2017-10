El Manresa trenca tres anys d'imbatibilitat de la Grama

Grama, 1-Roma Sport, 2. Era el 30 de novembre del 2014. Des d'aquesta data la Grama no perdia a casa seva. Ahir, i gairebé tres anys després, el Manresa va conquerir un terreny de joc que ja començava a ser un mite. Així, els deixebles de Jose Solivelles es van rescabalar de la derrota de set dies abans amb el Farners per, de nou, situar-se en llocs privilegiats de la taula classificatòria.

El Manresa va monopolitzar la possessió de pilota durant la primera mitja hora de joc. Al darrer quart d'hora el matx es va equilibrar, i de clara iniciativa visitant es va passar a un equilibri de forces. Pel que fa a ocasions de gol, al minut 28, Manel Sala va avançar pel carril esquerre de l'atac manresà i el seu xut, des del vèrtex de l'àrea petita, el va rebutjar el porter local amb l'espatlla evitant el 0 a 1. Ja al minut 42, després d'un canvi d'orientació des de la dreta, Cristóbal amortia la pilota i, quan es disposava a xutar, Jhony va arribar a temps per desfer l'acció ofensiva de la Grama. En temps afegit, una pilota a l ''olla' del Manresa, la van lluitar Toni Texeira i Javi Lópéz, amb clara avantatge pel porter colomenc, però se li va escapar de les mans, tot i que el davanter manresà no s'esperava el regal.

A la represa, i quan només es portaven quatre minuts de joc, Lamín superava Jhony per l'esquerra de l'atac local i es plantava davant Tienda, però la seva rematada va anar tant desviada que va sortir per fora de banda. La Grama va sortir amb més intensitat, però el Manresa no es va arronsar i es va mostrar infranquejable davant dels atacs dels de Garcia Escribano. Després d'uns primers minuts intensos dels locals, les forces es van anar equilibrant. Després d'una bona rematada de Manel Sala, que va fer lluir el porter Toni Texeira, i quan ja s'albirava, de nou, una superior possessió dels de Jose Solivelles va arribar el què seria el definitiu 0 a 1. Manel Sala es va fer amb la pilota a l'alçada del balcó de l'àrea (un parell de metres endins) i sense pensar-s'ho va engaltar una rematada mortal que va treure les taranyines de la porteria local (min 56).

Després del golàs, i només un minut després, Javi López, a boca de gol, veia com el porter de la Grama es tornava a lluir. De la possible sentència es va passar a una recta final en la qual la Grama va pressionar de valent. Però la consistència defensiva visitant va pesar més que els atacs desesperats dels jugadors locals.