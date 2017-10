El Melilla encaixa a Osca la seva primera derrota i el Palència s'estrena

L'ICL Manresa acaba la jornada com a líder de la LEB Or gràcies a la primera derrota de la temporada del Melilla, l'únic botxí dels manresans en aquest inici de curs i invicte fins ahir: el conjunt nord-africà va perdre en la seva visita a Osca (80-70). Entre Sergio Rodríguez i Van Wijk van anotar la meitat dels punts del conjunt aragonès: 40 dels 80. Una producció massa gran i inigualable per al Melilla, que havia guanyat els quatre partits que havia jugat fins ara. Ahir, els 16 punts d'Edu Duran i els 13 de Pablo Almazán, els més destacats, van ser insuficients per als melillencs.

Després de cinc jornades, només set equips tenen balanç positiu: dos d'ells es van enfrontar ahir, amb victòria per al Prat a la pista del Sammic basc (69-73). El conjunt del Baix Llobregat és també un dels equips revelació d'aquest inici de curs i ahir va tornar a gaudir d'un bon partit de Caleb Agafa, un dels jugadors més destacats de la LEB Or en aquest inici de curs: 18 punts per al nigerià, ben secundat per Cate (13), Campbell (13) i el badaloní Marc Blanch (12).



Pressley lidera la reacció

Després d'un inici de curs nefast, amb quatre derrotes seguides, el Palència va començar a remuntar el vol amb la seva victòria d'ahir a la pista del Barça B, per un mínim (71-74). Bryce Pressley, que ja va demostrar el seu bon nivell davant l'ICL una setmana abans, va ser el màxim anotador del Palència amb 19 punts, seguit de l'exmanresà Jordi Grimau, que en va aportar 17, i d'Enric Garrido, que va arribar als 15. Al Barça B, Aleix Font va aportar 18 punts i el pivot Atoumane Diagne va sumar 10 punts i 14 rebots.

A la zona mitjana de la classificació puja el Tau Castelló, que va guanyar a la pista de l'Iberostar Palma per 78-80. El pivot egarenc Edu Gastell, amb 17 punts i 8 rebots, va ser el jugador més destacat del conjunt castellonenc, mentre que Zule (18 punts) i Joan Tomàs (16) van ser els més destacats del conjunt balear, el proper rival de l'ICL a domicili, el dia 4 de novembre.