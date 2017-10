Les baixes són un handicap per al CN Minorisa femení

Sense algunes de les jugadores importants, l'equip d'Àngel Peirón va veure's superat per un rival potent, davant del qual van oferir una digna rèplica però que no va anar més enllà de dominar en el primer quart fins a 55 segons abans que s'acabés, després que els gols de Muns permetessin situar-se 0-1 i 1-2 per finalitzar 3-2 a favor de les de casa. El segon quart va ser similar, empat a tres anotat per Bisbal, dos gols locals, nou gol de Bisbal per situar-se 5-4 pels amfitrions per arribar a la meitat del matx 6-4 pel CN Badia.

Després del descans llarg, nova remuntada manresana, que amb gols de la capitana Muns i Bisbal van empatar a sis i llavors va arribar l'escapada vallesana. Les locals van anotar tres gols consecutius i van deixar el marcador 9-6 a manca d'un únic període per jugar. Amb l'equip manresà desgastat, el darrer quart va ser per a les locals per 3-1, gol bagenc de l'encara convalescent Casasayas.