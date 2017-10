Josep Garcia rep el reconeixement de Súria al seu títol mundial d'enduro

El pilot surienc Josep Garcia, de 20 anys d'edat, va rebre el reconeixement de la seva vila després d'adjudicar-se, el cap de setmana, el Campionat del Món d'Enduro a Alemanya. Una rua de motos i cotxes va acompanyar Garcia pel centre urbà fins a la Casa de la Vila, on va ser rebut per l'alcalde, Josep Maria Canudas, i altres membres de la corporació. Des del balcó principal, el campió del món d'enduro 2 va adreçar unes paraules a les nombroses persones concentrades, i va agrair el suport dels seus seguidors i de la seva família. Va manifestar que «encara estic assimilant el que he aconseguit però estic superorgullós de tots vosaltres. Continuaré lluitant pels meus somnis». Per la seva banda, l'alcalde de Súria va destacar la il·lusió i el coratge del pilot surienc, i li va desitjar que aquest primer campionat del món continuï amb nous èxits. Josep Maria Canudas va dir-li que «esperem trobar-te aquí l'any que ve per celebrar noves fites».