El combinat sub-17, amb Eric Garcia, cau a la final del Mundial a l'Índia

La selecció estatal sub-17 no va poder celebrar el títol sefutbol

La selecció espanyola sub-17 espanyola, amb el martollerenc Eric Garcia no va poder amb la superioritat física d'Anglaterra (5-2) a la final del Mundial disputat a la capital de l'Índia, Nova Delhi.

En el partit decisiu, l'actual jugador del Manchester City Eric Garcia no va jugar cap minut i va haver de veure des de la banqueta com el seu equip es deixava remuntar el marcador. Garcia ha disputat alguns minuts al Mundial, tot i que la seva presència ha estat més aviat mínima.

La selecció anglesa es va poder venjar de la derrota a la final de l'europeu sub-17 de Croàcia davant els espanyols i va completar el palmarès de títols mundials. D'aquesta manera es va convertir en el primer país a aconseguir un doble títol mundial sub-17 i sub-18 en un mateix any.

Tot i la derrota final, per als espanyols el partit va començar d'allò més bé amb dos gols a favor, obra d'Abel Ruiz i Sergio Gómez. Els anglesos no les tenien totes però van aconseguir retallar distàncies abans del descans. A la represa, els del Regne Unit van començar a imposar la seva superioritat física i tot el seu talent per doblegar una Espanya que es va anar diluint, sense resposta, a mesura que avançaven els minuts.