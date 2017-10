El Manresa té la pólvora molla i és sorprès

El Manresa es va veure sorprès ahir. Així, l'equip de Jose Solivelles va encaixar la tercera derrota en els cinc enfrontaments que ha jugat a casa. Sobretot a la segona part, el conjunt manresà va fer mèrits per, com a mínim, igualar el 0 a 2 amb què els jugadors van anar als vestidors.

El primer contratemps per al Manresa va ser la lesió, mentre escalfava, del davanter Manel Sala, essent substituït a l'alineació per Chipi. Un altre lesionat va ser Jhony, en el seu cas en el decurs del primer temps; també Bernat Benito va ser substitit al descans després de rebre un cop.

D'entrada, el Cardedeu, molt necessitat de punts, va sortir valent al Nou Estadi i va intentar equilibrar el joc del Manresa. No només ho va aconseguir sinó que al minut 15, Gerard Beltran va convertir una fata directa en el 0 a 1. I cinc minuts més tard, Gerard Beltran aprofitava una clamorosa errada defensiva per presentar-se sol davant Tienda i superar-lo per segon cop; va ser una pilotada defensiva visitant que va agafar desprevinguda la reraguarda manresana. El 0 a 2 va descol·locar l'equip de Jose Solivelles, que poca cosa va fer en el que quedava de primer temps.

Biel Rodríguez, que havia entrat pel lesionat Jhony, va tenir la primera oportunitat a la represa, però el seu intent de vaselina creuada va anar a fora (min 49). El jugador surienc, un dels més actius del Manresa, va xutar al pal al minut 55. I Biel Rodríguez va fer una rematada a les mans del proper després d'una bona combinació amb Brian (min 60). Les accions d'atac manresanes se succeien però no hi havia prou encert de cara a la porteria d'un Cardedeu que només tenia feina a defensar el 0 a 2 que assenyalava el marcador.

Al minut 70 era Javi López qui rematava amb el cap a les mans de Matamala una centrada per la dreta de Moha. Tres minuts després, un altre cop de cap, en aquest cas de Brian al segon pal, va anar a fora. El central francès Florent , a la sortida d'un córner llançat per Marçal Lladó, no va aconseguir rematar entre els tres pals amb el cap. Al minut 86, Javi López va rebre dins de l'àrea amb tot l'avantatge, però mentre es preparava per xutar, un defensor del Cardedeu li va pispar la cartera. Al minut 88, Biel Rodríguez tornava a ser el portagonista amb una altra rematada a les mans del porter del cardedeu. I ja amb el temps exaurit, Javoi López no fallava i enviava al fons de la xarxa una centrada d'Agus per la dreta. No hi va haver temps per res més tot i els intents desesperats locals.